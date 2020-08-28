Житомирське "Полісся", яке за підсумками сезону вийшло в Першу лігу, посилилося новачком.

27 серпня на офіційному сайті "Полісся" було оприлюднено інформацію про підписання півзахисника Олексія Лобова.

До слова: Російський "Локомотив" хоче купити гравця збірної України Матвієнка, – італійські ЗМІ

Останнім клубом гравця був виступаючий в Першій лізі "Авангард" з Краматорська. Однак фанатів "Полісся" обурило не це.

Чому обурилися ультрас "Полісся"

Ультрас клубу вивчили біографію 23-річного футболіста і були фактично ошелешені своєю знахідкою. Як виявилося, Лобов виступав в чемпіонаті так званої "ЛНР".

Футболіст змінив чотири клуби на окупованій території: "Гірник" Ровеньки, Шахтар" Красний Луч, ЦСКА НМ Перевальський і "Далівець" Луганськ. Реакція фанатів не змусила себе довго чекати. Вони опублікували у фейсбуку гнівний пост, недвозначно натякнувши, що Лобову не місце в українському футболі.

Повідомляється, що керівництво "Полісся" вже знає про інцидент, але поки його не коментує і Лобов досі залишається в складі житомирської команди.