Клуб Малиновского хочет купить сразу двух футболистов "Шахтера"
Итальянская "Аталанта" изучает потенциальных преемников для одного из лидеров команды Йосипа Иличича, который испытывает депрессию, вследствие чего покинул клуб и вернулся в родную Словению.
Бронзовый призер Серии А "Аталанта" интересуется Манором Соломоном. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.
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Итальянцы контактировали с "Шахтером", пытаясь узнать его цену. Ответ донецкого клуба неизвестен. Портал Transfermarkt оценивает вингера в 5,8 миллионов евро.
Также итальянский клуб обратил внимание на Флориана Товена ("Марсель"), Мемфиса Депая ("Лион") и Тайсона ("Шахтер").
Отмечается, что донецкий клуб не хотел бы расставаться с одним из лучших своих игроков. Другой проблемой может стать высокая зарплата 32-летнего бразильца – 3 миллиона евро.
Тransfermarkt оценивает полузащитника "Шахтера" в 9,5 миллиона евро, его контракт с клубом заканчивается через год.
Статистика Тайсона и Манора Соломона
- В прошлом сезоне УПЛ Тайсон забил 10 голов (4 с пенальти) и сделал 11 ассистов в 25 матчах.
- На счету Манора 26 матчей, пять голов и пять голевых передач.