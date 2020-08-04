Итальянская "Аталанта" изучает потенциальных преемников для одного из лидеров команды Йосипа Иличича, который испытывает депрессию, вследствие чего покинул клуб и вернулся в родную Словению.

Бронзовый призер Серии А "Аталанта" интересуется Манором Соломоном. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

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Итальянцы контактировали с "Шахтером", пытаясь узнать его цену. Ответ донецкого клуба неизвестен. Портал Transfermarkt оценивает вингера в 5,8 миллионов евро.

Также итальянский клуб обратил внимание на Флориана Товена ("Марсель"), Мемфиса Депая ("Лион") и Тайсона ("Шахтер").

Отмечается, что донецкий клуб не хотел бы расставаться с одним из лучших своих игроков. Другой проблемой может стать высокая зарплата 32-летнего бразильца – 3 миллиона евро.

Тransfermarkt оценивает полузащитника "Шахтера" в 9,5 миллиона евро, его контракт с клубом заканчивается через год.

Статистика Тайсона и Манора Соломона