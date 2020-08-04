Клуб Маліновського хоче придбати одразу двох футболістів "Шахтаря"
Італійська "Аталанта" вивчає потенційних наступників в складі для одного з лідерів команди Йосип Ілічича, який відчуває депресію, внаслідок чого покинув клуб і повернувся в рідну Словенію.
Бронзовий призер Серії А "Аталанта" цікавиться Манором Соломоном. Про це повідомляє Tuttomercatoweb.
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Італійці контактували з "Шахтарем", намагаючись дізнатися його ціну. Відповідь донецького клубу невідома. Портал Transfermarkt оцінює вінгера в 5,8 мільйонів євро.
Також італійський клуб звернув увагу на Флоріана Товена ("Марсель"), Мемфіса Депая ("Ліон") і Тайсона ("Шахтар").
Відзначається, що донецький клуб не хотів би розлучатися з одним з найкращих своїх гравців. Іншою проблемою може стати висока зарплата 32-річного бразильця – 3 мільйони євро.
Тransfermarkt оцінює півзахисника "Шахтаря" в 9,5 мільйона євро, його контракт з клубом закінчується через рік.
Статистика Тайсона та Манора Соломона
- У минулому сезоні УПЛ Тайсон забив 10 голів (4 з пенальті) і зробив 11 асистів у 25 матчах.
- На рахунку Манора 26 матчів, п'ять голів і п'ять гольових передач.