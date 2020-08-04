Італійська "Аталанта" вивчає потенційних наступників в складі для одного з лідерів команди Йосип Ілічича, який відчуває депресію, внаслідок чого покинув клуб і повернувся в рідну Словенію.

Бронзовий призер Серії А "Аталанта" цікавиться Манором Соломоном. Про це повідомляє Tuttomercatoweb.

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Італійці контактували з "Шахтарем", намагаючись дізнатися його ціну. Відповідь донецького клубу невідома. Портал Transfermarkt оцінює вінгера в 5,8 мільйонів євро.

Також італійський клуб звернув увагу на Флоріана Товена ("Марсель"), Мемфіса Депая ("Ліон") і Тайсона ("Шахтар").

Відзначається, що донецький клуб не хотів би розлучатися з одним з найкращих своїх гравців. Іншою проблемою може стати висока зарплата 32-річного бразильця – 3 мільйони євро.

Тransfermarkt оцінює півзахисника "Шахтаря" в 9,5 мільйона євро, його контракт з клубом закінчується через рік.

Статистика Тайсона та Манора Соломона