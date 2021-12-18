Роскошный гол

Сельта на правах хозяев полностью контролировала игру. Уже на третьей минуте клуб из Виго открыл счет в матче благодаря точному удару от Санти Мины.

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К 82-й минуте хозяева довели цифры на табло до разгромных 3:0. Эспаньол ответил лишь одним голом в компенсированное к матчу арбитром время, но еще и каким. Гости разрядили ситуацию у собственных владений, выбив мяч ближе к центральной линии. Лоренсо Морон Гарсия подхватил мяч и решился на удар с центра поля и не прогадал.

Мяч по невероятной траектории залетел в сетку ворот Сельты. Голкипер хозяев вышел с линии ворот, поэтому мяч летел в уже пустые владения. Вратарь был бессилен в этом моменте.

Сельта обыграла Эспаньол со счетом 3:1. Но больше всего в матче запомнилась не победа хозяев, а гол престижа от гостей.

Сельта благодаря победе с 20 очками занимает 12-е место.

Эспаньол идет 9-м, имея в своем активе 23 пункта.

Видеообзор матча (гол Гарсии с 4: 18)