Розкішний гол

Сельта на правах господарів повністю контролювала гру. Вже на третій хвилині клуб із Віго відкрив рахунок у матчі завдяки точному удару від Санті Міни.

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До 82-ї хвилини господарі довели цифри на табло до розгромних 3:0. Еспаньйол відповів лише одним голом у компенсований до матчу арбітром час, але ще й яким. Гості розрядили ситуацію біля власних володінь, вибивши м'яч ближче до центральної лінії. Лоренсо Морон Гарсія підхопив м'яч та наважився на удар з центра поля та не прогадав.

М'яч за неймовірною траєкторією залетів у сітку воріт Сельти. Голкіпер господарів вийшов з лінії воріт, тому м'яч летів у вже порожні володіння. Воротар був безсилим у цьому моменті.

Сельта переграла Еспаньйол із рахунком 3:1. Але найбільше у матчі запам'яталась не звитяга господарів, а гол престижу від гостей.

Сельта завдяки перемозі з 20 очками посідає 12-те місце.

Еспаньйол йде 9-м, маючи у своєму активі 23 пункти.

Відеоогляд матчу (гол Гарсії з 4:18)