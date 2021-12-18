Игра проходила вечером 17 декабря в Париже на стадионе "Себастьян Шарлети". Беспорядки начались в начале 2 тайма. Тогда счет был 1:1.

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Столкновения переросли в беспорядки

В перерыве матча несколько фанатов на трибунах устроили столкновения. Кроме того, некоторые фаны использовали пиротехнику, в частности бросали файеры друг в друга. В итоге большая часть болельщиков оказалась на футбольном поле.

По данным из сети, фанаты Лиона атаковали фанатов парижан. Об этом рассказал один из болельщиков.

У меня нет слов... Мы видели, как в перерыве болельщики Лиона наносили удары, это напомнило мне ужасные картины, которые я видел про футбольных хулиганов в Англии в 1990-х годах,

– отметил мужчина.

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Стюарды не смогли справиться с ситуацией. Начало второго тайма задерживалось. Через некоторое время судьи решили не возобновлять игру.

Как проходило противостояние

Счет в матче открыли футболисты Парижа уже на 7-й минуте. Отличился Гаэтан Лора.

Лионцам удалось забить лишь на исходе первого тайма. На 44-й минуте Мусса Дембеле восстановил паритет.