Клуб Яремчука приютил юных футболистов, уехавших из Украины из-за войны

Португальская Бенфика не отвернулась от воспитанников своих школ, занимавшихся в Украине. "Орлы" приютили сразу четырем юным украинским футболистам.

Приняли в лиссабонскую семью

Бенфика не бросила в беде своих подопечных. Лиссабонский клуб по-семейному встретил четырех юных футболистов из Украины.

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Илья, Мирон, Никита и Алексей занимались в школе Бенфики, открытой в Киеве и Харькове. После начала войны "орлы" позаботились о безопасности своих питомцев.

Президент Бенфики Руй Кошта очень тепло принял молодых игроков и подарил ребятам клубную экипировку. Каждый украинец получил именной рюкзак.

Видео встречи президента Бенфики и украинцев

Напомним, что в составе Бенфики выступает украинский форвард Роман Яремчук.