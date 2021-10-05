Клуб для настоящих чемпионов: обладатель "Золотой бутсы" Левандовский хочет остаться в Баварии

Роберт Левандовский готов продолжить свои выступления в футболке Баварии. Польский форвард хочет дальше радовать мюнхенских фанатов голами.

Ждет шага от Баварии

Забивной форвард Роберт Левандовский определился со своим будущим. Футболист готов продлить свой контракт до 2025 года.

Интересно Почеттино теряет доверие ПСЖ после недоразумения с Месси: клуб может возглавить Зидан

Нападающий ждет действий со стороны руководства Баварии. Действующее соглашение Левандовского с мюнхенским клубом рассчитано до конца июня 2023 года. Поэтому время у обеих сторон еще есть в запасе. Игрок выступает за Баварию с 2014 года.

В новом сезоне 2021/2022 Роберт сыграл за Баварию уже 10 поединков во всех турнирах, в которых наколотил 13 результативных ударов и отдал один ассист.

В последнем матче клуба из Мюнхена против Айнтрахта Левандовский молчал. Поляк не отличился голом в игре, где мюнхенцы неожиданно уступили дома сопернику со счетом 1:2.

Ранее сообщалось, что игрок сборной Польши готов рассмотреть вариант с поиском нового клуба. Форвард якобы заинтересован в новом карьерном вызове. Роберт хотел якобы перейти в другой европейский клуб до своего 35-летия. Бавария готова была отпустить Левандовского, однако повесила серьезный ценник на звездного форварда – 100 миллионов евро.

Недавно Роберт Левандовский стал обладателем "Золотой бутсы", которая вручается лучшему форварду Европы.