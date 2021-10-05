Почеттино могут указать на дверь
Руководство ПСЖ определились с кандидатами на пост главного тренера команды на случай отставки Маурисио Почеттино. Одним из приоритетных вариантов рассматривают кандидатуру Зинедина Зидана.
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49-летний специалист работает в парижском клубе с января 2021 года. Контракт Почеттино с французами рассчитан до конца июня 2023 года.
В шорт-лист французского клуба входят Антонио Конте и Йоахим Лев. В ПСЖ хотят видеть более яркую игру игроков на футбольном поле. ПСЖ возглавляет Лигу 1 после 9 матчей. Клуб потерпел лишь одно поражение при восьми победах.
Зидан сидит без работы
- Последним место работы Зидана был мадридский Реал, который он возглавлял дважды. 30 июня 2021 года французский специалист покинул "сливочных", которые после его второго прихода в клуб сыграли 114 матчей. С тех пор легендарный футболист находится без работы.
- Зидан привел "Королевский клуб" к трем подряд победам в Лиге чемпионов, а также к титулу чемпионов Испании, Суперкубка страны, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и трофей клубного чемпионата мира.
Почему Почеттино неожиданно может покинуть Париж
Аргентинский специалист теряет доверие руководства клуба. Произошло это после скандального эпизода с Лионелем Месси. Почеттино сменил Лео, который остался недоволен таким решением тренера и не подал ему руку.
После этого брат владельца ПСЖ Халифа бин Хамад Аль-Тани подогрел слухи, что вскоре фанатов ждут перемены в тренерском штабе команды. После поединка с Леоном, который завершился победой парижан со счетом 2:1, он выложил на своей странице в твиттере фото Почеттино с подписью: "Лондон – красивый город. Ты знаешь это". А уже после этого опубликовал фотографию Зидана с подписью: "Легенда".