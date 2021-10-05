Ждет шага от Баварии

Забивной форвард Роберт Левандовский определился со своим будущим. Футболист готов продлить свой контракт до 2025 года.

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Нападающий ждет действий со стороны руководства Баварии. Действующее соглашение Левандовского с мюнхенским клубом рассчитано до конца июня 2023 года. Поэтому время у обеих сторон еще есть в запасе. Игрок выступает за Баварию с 2014 года.

В новом сезоне 2021/2022 Роберт сыграл за Баварию уже 10 поединков во всех турнирах, в которых наколотил 13 результативных ударов и отдал один ассист.

В последнем матче клуба из Мюнхена против Айнтрахта Левандовский молчал. Поляк не отличился голом в игре, где мюнхенцы неожиданно уступили дома сопернику со счетом 1:2.

Ранее сообщалось, что игрок сборной Польши готов рассмотреть вариант с поиском нового клуба. Форвард якобы заинтересован в новом карьерном вызове. Роберт хотел якобы перейти в другой европейский клуб до своего 35-летия. Бавария готова была отпустить Левандовского, однако повесила серьезный ценник на звездного форварда – 100 миллионов евро.

Недавно Роберт Левандовский стал обладателем "Золотой бутсы", которая вручается лучшему форварду Европы.