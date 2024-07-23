Там играли Зидан и Кантона: титулованный клуб футболиста сборной Украины понизили в классе

Французский Бордо, за который выступает Даниил Игнатенко, продолжает лихорадить. Шестикратный чемпион Франции из-за финансовых проблем оказался в третьем по силе дивизионе.

Прошлый сезон "жирондинцы" завершили на 12-м месте Лиги 2. Однако этот результат не спас команду Игнатенко от понижения в классе.

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Санкции из-за банкротства

Еще в 2009 году Бордо праздновал чемпионство в Лиге 1, а уже сезон 2024/25 проведет в третьем дивизионе. Все из-за многомиллионных долгов клуба.

Летом 2022 года французский клуб был переведен в Насьональ (3-й по силе дивизион Франции). Причиной стали финансовые нарушения, которые привели к банкротству. Бордо обжаловал судебное решение и выиграл апелляцию. Им удалось реструктуризировать долги и остаться в Лиге 2.

Однако долг так и не удалось погасить. Впрочем, клуб не собирается прекращать существование и продолжит выступления в Насьонале.

Будущий период должен позволить Бордо вернуться на самый высокий уровень еще сильнее. Клуб и его акционеры уверяют болельщиков и все заинтересованные стороны в своей решимости защищать свои интересы,

– говорится в заявлении клуба.

Славная история Бордо