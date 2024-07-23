Прошлый сезон "жирондинцы" завершили на 12-м месте Лиги 2. Однако этот результат не спас команду Игнатенко от понижения в классе.
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Санкции из-за банкротства
Еще в 2009 году Бордо праздновал чемпионство в Лиге 1, а уже сезон 2024/25 проведет в третьем дивизионе. Все из-за многомиллионных долгов клуба.
Летом 2022 года французский клуб был переведен в Насьональ (3-й по силе дивизион Франции). Причиной стали финансовые нарушения, которые привели к банкротству. Бордо обжаловал судебное решение и выиграл апелляцию. Им удалось реструктуризировать долги и остаться в Лиге 2.
Однако долг так и не удалось погасить. Впрочем, клуб не собирается прекращать существование и продолжит выступления в Насьонале.
Будущий период должен позволить Бордо вернуться на самый высокий уровень еще сильнее. Клуб и его акционеры уверяют болельщиков и все заинтересованные стороны в своей решимости защищать свои интересы,
– говорится в заявлении клуба.
Славная история Бордо
- Жиронден де Бордо или просто Бордо был основан в 1881 году. "Жирондинцы" шесть раз становились чемпионами Франции: в 1950, 1984, 1985, 1987, 1999 и 2009 годах.
- Бордо четыре раза выигрывал Кубок Франции, завоевывал Кубок Интертото и играл в финале Кубка УЕФА.
- За знаменитую команду в свое время играли мировые звезды: Зинедин Зидан, Эрик Кантона, Жан-Пьер Папен, Дидье Дешам, Кристоф Дюгарри и многие другие.
- Начиная с 2022 года за Бордо выступает украинец Даниил Игнатенко. В цветах "жирондинцев" он сыграл 81 матч, забил 4 гола и отдал 5 ассистов. Его контракт с французским клубом действует до 30 июня 2026 года.