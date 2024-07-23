Минулий сезон "жирондинці" завершили на 12-му місці Ліги 2. Проте цей результат не врятував команду Ігнатенка від пониження в класі.

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Санкції через банкрутство

Ще у 2009 році Бордо святкував чемпіонство у Лізі 1, а вже сезон 2024/25 проведе у третьому дивізіоні. Все через багатомільйонні борги клубу.

Влітку 2022 року французький клуб був переведений у Насьональ (3-й за силою дивізіон Франції). Причиною стали фінансові порушення, які призвели до банкрутства. Бордо оскаржив судове рішення та виграв апеляцію. Їм вдалося реструктуризувати борги та залишитися в Лізі 2.

Проте борг так і не вдалося погасити. Втім, клуб не збирається припиняти існування і продовжить виступи у Насьоналі.

Майбутній період має дозволити Бордо повернутися на найвищий рівень ще сильнішим. Клуб та його акціонери запевняють вболівальників та всі зацікавлені сторони у своїй рішучості захищати свої інтереси,

– йдеться у заяві клубу.

Славетна історія Бордо