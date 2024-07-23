Минулий сезон "жирондинці" завершили на 12-му місці Ліги 2. Проте цей результат не врятував команду Ігнатенка від пониження в класі.
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Санкції через банкрутство
Ще у 2009 році Бордо святкував чемпіонство у Лізі 1, а вже сезон 2024/25 проведе у третьому дивізіоні. Все через багатомільйонні борги клубу.
Влітку 2022 року французький клуб був переведений у Насьональ (3-й за силою дивізіон Франції). Причиною стали фінансові порушення, які призвели до банкрутства. Бордо оскаржив судове рішення та виграв апеляцію. Їм вдалося реструктуризувати борги та залишитися в Лізі 2.
Проте борг так і не вдалося погасити. Втім, клуб не збирається припиняти існування і продовжить виступи у Насьоналі.
Майбутній період має дозволити Бордо повернутися на найвищий рівень ще сильнішим. Клуб та його акціонери запевняють вболівальників та всі зацікавлені сторони у своїй рішучості захищати свої інтереси,
– йдеться у заяві клубу.
Славетна історія Бордо
- Жиронден де Бордо або просто Бордо був заснований у 1881 році. "Жирондинці" шість разів ставали чемпіонами Франції: у 1950, 1984, 1985, 1987, 1999 та 2009 роках.
- Бордо чотири рази вигравав Кубок Франції, здобував Кубок Інтертото та грав у фіналі Кубка УЄФА.
- За славетну команду свого часу грали світові зірки: Зінедін Зідан, Ерік Кантона, Жан-П'єр Папен, Дідьє Дешам, Крістоф Дюгаррі та багато інших.
- Починаючи з 2022 року за Бордо виступає українець Данило Ігнатенко. У кольорах "жирондинців" він зіграв 81 матч, забив 4 голи та віддав 5 асистів. Його контракт з французьким клубом діє до 30 червня 2026 року.