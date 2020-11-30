16-летний полузащитник "Днепра-1" и молодежной сборной Украины Егор Ярмолюк попал в список интересов нескольких футбольных клубов Европы.

Одна из таких команд – "Лейпциг". Об этом сообщил ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.

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"Он выступает за молодежную сборную Украины, прекрасно показал себя в матче против Северной Ирландии. Его игра и отношение к работе нравится Ротаню, Йовичевичу. Им интересуются фарм-клубы, которые ищут молодых игроков, чтобы воспитывать их в своей структуре. В данном случае я говорю о "Лейпциге", – сказал Спиваковский.

Что известно о Ярмолюке

Егор является воспитанником днепровской академии, а в мае 2019 году подписал профессиональный контракт с клубом, который рассчитан до лета 2024 года.

Всего за "Днепр-1" молодой футболист отыграл 4 матча. Был в школе каменской "Стали".

Тransfermarkt оценивает игрока в 100 тысяч евро.