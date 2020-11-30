16-річний півзахисник "Дніпра-1" та молодіжної збірної України Єгор Ярмолюк потрапив у список інтересів кількох футбольних клубів Європи.

Однією з таких команд є "Лейпциг". Про це повідомив ведучий "ТаТоТаке" Михайло Співаковський.

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"Він виступає за молодіжну збірну України, прекрасно показав себе в матчі проти Північної Ірландії. Його гра і ставлення до роботи подобається Ротаню, Йовічевічу. Ним цікавляться фарм-клуби, які шукають молодих гравців, щоб виховувати їх у своїй структурі. В даному випадку я говорю про "Лейпциг", – сказав Співаковський.

Що відомо про Ярмолюка

Єгор є вихованцем дніпровської академії, а у травні 2019 році підписав професійний контракт зі клубом, який розрахований до літа 2024 року.

Всього за "Дніпро-1" молодий футболіст відіграв 4 матчі. Був у школі кам'янської "Сталі".

Тransfermarkt оцінює гравця в 100 тисяч євро.