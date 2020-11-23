В воскресенье, 22 ноября, "Лидс" на своем поле принимал "Арсенал". Футболисты хозяев трогательно поддержали юного фаната, который болен раком.

В рамках 9-го тура АПЛ игроки традиционно выходят на поле за руку с детьми, но не во время пандемии коронавируса. Но одному фанату таки удалось это сделать, но виртуально, сообщает Sky Sports.

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Трогательный поступок

Капитан "Лидса" Лиам Купер вышел на поле с планшетом в руках. На экране которого было видно двух детей, которые горячо болеют за любимую команду. Через гаджет футболист и защитник Люк Ейлинг пообщались с 13-летним Элиотом Меткалфом, который является преданным фанатом клуба.

Молодой фанат болеет раком, поэтому игроки решили поддержать парня таким интересным способом. Эллиот получил возможность вывести лидера команды на поле. В это время парня показали на больших экранах местного стадиона.

Такой поступок был организован с помощью благотворительного фонда "Загадай желание". Меткалф воплотил свою мечту, хотя и виртуально.

Похоже, мальчик стал настоящим талисманом "Лидса". Хозяевам удалось вырвать очки у неуступчивого "Арсенала". Матч завершился нулевой ничьей 0:0.

Leeds captain Liam Cooper hosted a live feed with 13-year-old Leeds United fan Elliot Metcalfe who is ill with cancer as today's virtual mascot pic.twitter.com/7GUeC4tP4D — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) November 22, 2020