Клуб АПЛ трогательно поддержал 13-летнего болельщика, который болеет раком: видео
В воскресенье, 22 ноября, "Лидс" на своем поле принимал "Арсенал". Футболисты хозяев трогательно поддержали юного фаната, который болен раком.
В рамках 9-го тура АПЛ игроки традиционно выходят на поле за руку с детьми, но не во время пандемии коронавируса. Но одному фанату таки удалось это сделать, но виртуально, сообщает Sky Sports.
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Трогательный поступок
Капитан "Лидса" Лиам Купер вышел на поле с планшетом в руках. На экране которого было видно двух детей, которые горячо болеют за любимую команду. Через гаджет футболист и защитник Люк Ейлинг пообщались с 13-летним Элиотом Меткалфом, который является преданным фанатом клуба.
Молодой фанат болеет раком, поэтому игроки решили поддержать парня таким интересным способом. Эллиот получил возможность вывести лидера команды на поле. В это время парня показали на больших экранах местного стадиона.
Такой поступок был организован с помощью благотворительного фонда "Загадай желание". Меткалф воплотил свою мечту, хотя и виртуально.
Похоже, мальчик стал настоящим талисманом "Лидса". Хозяевам удалось вырвать очки у неуступчивого "Арсенала". Матч завершился нулевой ничьей 0:0.
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