У неділю, 22 листопада, "Лідс" на власному полі приймав "Арсенал". Футболісти господарів зворушливо підтримали юного фаната, який хворіє на рак.

У рамках 9-го туру АПЛ гравці традиційно виходять на поле за руку з дітьми, але не під час пандемії коронавірусу. Але одному фанату таки вдалось це зробити, але віртуально, повідомляє Sky Sports.

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Зворушливий вчинок

Капітан "Лідса" Ліам Купер вийшов на поле з планшетом у руках. На екрані якого було видно двоє дітей, які палко вболівають за улюблену команду. Через гаджет футболіст та захисник Люк Ейлінг поспілкувалися із 13-річним Еліотом Меткалфом, який є відданим фанатом клубу.

Молодий фанат хворіє на рак, тому гравці вирішили підтримати хлопця таким цікавим способом. Елліот отримав можливість вивести лідера команди на поле. У цей час хлопця показали на великих екранах місцевого стадіону.

Такий вчинок був організований за допомогою благодійного фонду "Загадай бажання". Меткалф втілив свою мрію, хоча й віртуально.

Схоже, хлопчик став справжнім талісманом "Лідса". Господарям вдалось вирвати очки у непоступливого "Арсенала". Матч завершився нульовою нічиєю 0:0.

Leeds captain Liam Cooper hosted a live feed with 13-year-old Leeds United fan Elliot Metcalfe who is ill with cancer as today's virtual mascot pic.twitter.com/7GUeC4tP4D — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) November 22, 2020