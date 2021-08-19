Весь город болеет за команду из АПЛ
Теперь у Брентфорда есть фанаты в одноименном городе Брентфорд. Команда дебютировала в АПЛ с сенсационной победы над лондонским Арсеналом со счетом 2:0.
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В одном из местных пабов около 99 жителей собрались, чтобы посмотреть поединок английской команды. И футболисты вполне отблагодарили фанатов за поддержку. И не важно, в каком уголке мира за них болеют.
Интересно, что этот город не является английским, а географически расположен в США за 6 715 километров. В городе проживает более 30 семей, а площадь территории составляет всего 2,5 километра квадратных.
Брентфорд нашел новых фанатов в США / Скриншот с The Sun
- Футбольный клуб Брентфорд забивал по голу в каждом из таймов и уже в первом матче одержал победу. Хотя преимущество Арсенала было тотальным – 22 удара против 8-ми у хозяев.
- Уже 21 августа клуб второй раз может заставить фанатов праздновать победу в одном из местных пабов американского Брентфорда.