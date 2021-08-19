"Убирайся из клуба"

Эпизод произошел во время открытой тренировки Челси, которую смогли посетить фанаты клуба. Один из болельщиков воспользовался возможностью и выразил свое недовольство в сторону нападающего лондонцев Тимо Вернера.

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Фанатам предложили сделать свой прогноз на следующий матч Челси, который состоится 22 августа. Один из болельщиков взял микрофон на весь стадион заявил: "Вернер, убирайся из клуба". Такие слова вызвали недовольство других фанатов, которые также присутствовали на тренировке любимой команды. По данным Transfermarkt, стоимость перехода футболиста составляет 65 миллионов евро.

Видео инцидента

Кажется, этого мужчину уже допекли нереализованные 100-процентные моменты немецкого форварда. В течение сезона Тимо стал настоящим объектом для насмешек из-за проблем с реализацией моментов. Интересно, что "синие" готовы оформить трансфер Вернера.

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