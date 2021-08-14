Брентфорд – Арсенал 2:0

Голы: Каньос, 22, Норгорд, 73

Смотрите также Левандовский спас Баварию от поражения Боруссии М в матче с ливнем моментов: видео

На старте матча воротам гостей угрожал Мбемо, но пробив с острого угла, футболист попал в каркас ворот.

Но гол в ворота Арсенала не заставил себя долго ждать. На 22 минуте Каньос получил слишком много пространства и времени. Испанец вошел в штрафную и пробил в ближний угол.

Оборона команды Микеля Артеты продолжала трещать. Еще один момент был у Мбемо, который из пределов штрафной чудом не попал в пустой угол ворот.

Свой первый острый момент был у Арсенала только во втором тайме. Смит-Роу совершил прорыв из центра поля и нанес удар. Однако голкипер Брентфорда был на высоте.

Новичок АПЛ удвоил свое преимущество на 73 минуте после вброса аута. Норгорду никто не помешал затолкать мяч в ворота.

Брентфорд – Арсенал видеообзор (видео доступно по ссылке)