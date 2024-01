На эту новость отреагировал легенда баскетбола Леброн Джеймс. Он большой фанат "красных" и с 2011 года является обладателем акций клуба.

Благодарность Клоппу от легенды НБА

Американский баскетболист поблагодарил немецкого специалиста за работу и заверил, что Ливерпулю будет его не хватать.

Спасибо за все и даже больше! Вы невероятно хороший менеджер, и вы никогда не будете забыты и, что важнее, вы никогда не будете идти один! (You will never walk alone – название гимна Ливерпуля – 24 Канал). "Красные" будут скучать по вам,

– написал Леброн.

Отметим, что пока неизвестно, кто следующий возглавит мерсисайдцев. Одними из главных фаворитов на этот пост называют Хаби Алонсо и Роберто Де Дзерби. Эти специалисты уже прокомментировали слухи вокруг них и испанец своим ответом только подлил масла в огонь.

Интересно. Леброн Джеймс накануне установил невероятное достижение НБА. Он стал первым игроком в истории, который 20 раз был избран на "Матч звезд".