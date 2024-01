На цю новину відреагував легенда баскетболу Леброн Джеймс. Він великий фанат "червоних" та з 2011 року є володарем акцій клубу.

Подяка Клоппу від легенди НБА

Американський баскетболіст подякував німецькому спеціалісту за роботу та запевнив, що Ліверпулю буде його не вистачати.

Дякую за все та навіть більше! Ви неймовірно гарний менеджер, і ви ніколи не будете забуті та, що важливіше, ви ніколи не будете йти один! (You will never walk alone – назва гімну Ліверпуля – 24 Канал). "Червоні" будуть сумувати за вами,

– написав Леброн.

Зазначимо, що наразі невідомо, хто наступний очолить мерсисайдців. Одними із головних фаворитів на цю посаду називають Хабі Алонсо та Роберто Де Дзербі. Ці фахівці вже прокоментували чутки навколо них й іспанець своєю відповіддю тільки підлив масла у вогонь.

Цікаво. Леброн Джеймс напередодні встановив неймовірне досягнення для НБА. Він став першим гравцем в історії, який 20 разів був обраний на "Матч зірок".