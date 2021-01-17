Лидер Серии А Милан перед выездным матчем против Кальяри потерял двух стабильных игроков основного состава. Тео Эрнандес и Хакан Чалханоглу заболели коронавирусом.

Главный наставник Милана Стефано Пиоли вынужден использовать ротацию в рамках 18 тура Серии А в матче против Кальяри. Оба футболиста уже отправлены на самоизоляцию. Об этом сообщил официальный сайт Милана.

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Коронавирус в Милане

Другие здоровые футболисты команды могут тренироваться до следующего поединка. Матч станет последним в этом туре и состоится в понедельник, 18 января. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21: 45.

В этом сезоне Серии А Тео сыграл в футболке "россонери" в 15 матчах, в которых забил 4 гола и отдал 5 голевых передач. Чалханоглу – 17 поединков, в которых забил 6 результативных ударов и 9 раз ассистировал партнерам по команде.