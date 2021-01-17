Ключові гравці Мілана захворіли на COVID-19
Лідер Серії А Мілан перед виїзним матчем проти Кальярі втратив двох стабільних гравців основного складу. Тео Ернандес та Хакан Чалханоглу захворіли на коронавірус.
Головний наставник Мілана Стефано Піолі змушений використовувати ротацію у рамках 18 туру Серії А у матчі проти Кальярі. Обидва футболісти вже відправлені на самоізоляцію. Про це повідомив офіційний сайт Мілана.
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Коронавірус у Мілані
Інші здорові футболісти команди можуть тренуватися до наступного поєдинку. Матч стане останнім у цьому турі та відбудеться у понеділок, 18 січня. Стартовий свисток судді пролунає о 21:45.
У цьому сезоні Серії А Тео зіграв у футболці "россонері" у 15 матчах, у яких забив 4 голи та віддав 5 гольових передач. Чалханоглу – 17 поєдинків, у яких наколотив 6 результативних ударів та 9 разів асистував партнерам по команді.
- Перед поєдинком Мілан одноосібно очолює таблицю Серії А, у їх активі 40 очок, що на три пункти більше, ніж у їх прямого конкурента Інтера. "Нерадзуррі" свій матч зіграють у неділю, 17 січня, з непоступливим Ювентусом.
- Кальярі перебуває ближче до підвалин таблиці – 16 місце із 20 команд. Вони за 17 матчів заробили 14 очок.
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