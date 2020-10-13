К тренировочному процессу киевского "Динамо" вернулись полузащитник Виталий Буяльский и нападающий Владислав Супряга. Оба игрока полностью восстановились от повреждений.

Лазарет киевлян покинули сразу два игрока основного состава – Супряга и Буяльский. О ситуации травмированными игроками клуба рассказал врач "Динамо" Андрей Шморгун.

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Возвращение из лазарета

К работе в общей группе приступили полузащитник Виталий Буяльский и форвард Владислав Супряга. Они смогут помочь киевлянам в ближайшем матче УПЛ. Футболисты очень вовремя восстановились и смогут сыграть за киевлян в Лиге чемпионов против "Ювентуса".

Защитник клуба Александр Тымчик пока не готов играть. Он лишь приступил к беговой работе, но работать с мячом пока не может.

У Никиты Бурды дела обстоят лучше. С ноги футболиста уже сняли гипс, теперь он носит специальный ортопедический сапог для фиксации голеностопного сустава, на который уже можно становиться.

Ближайший матч "Динамо" сыграет уже 17 октября во Львове против "Руха". Стартовый свисток судьи на "Арене Львов" прозвучит в 17:00.

Добавим, что сегодня, 13 октября, "динамовцы" сдали обязательные тесты на коронавирус.