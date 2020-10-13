До тренувального процесу київського "Динамо" повернулись півзахисник Віталій Буяльський та нападник Владислав Супряга. Обидва гравці повністю відновились від пошкоджень.

Лазарет киян покинули відразу два гравці основного складу – Супряга та Буяльський. Про з травмованими гравцями клубу розповів лікар "Динамо" Андрій Шморгун.

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Повернення з лазарету

До роботи у загальній групі приступили півзахисник Віталій Буяльський та форвард Владислав Супряга. Вони зможуть допомогти киянам у найближчому матчі УПЛ. Футболісти дуже вчасно відновились та зможуть зіграти за киян у Лізі чемпіонів проти "Ювентуса".

Захисник клубу Олександр Тимчик поки не готовий грати. Він лише приступив до бігової роботи, але працювати з м'ячем поки не може.

У Микити Бурди справи йдуть на краще. З ноги футболіста вже зняли гіпс, тепер він носить спеціальний ортопедичний чобіт для фіксації гомілковостопного суглоба, на який вже можна ставати.

Найближчий матч "Динамо" зіграє вже 17 жовтня у Львові проти "Руха". Стартовий свисток судді на "Арені Львів" пролунає о 17:00.

Додамо, що сьогодні, 13 жовтня, "динамівці" здали обов'язкові тести на коронавірус.