Кадровые потери Зари
Контракт Йоэля Абу-Ханны с луганской Зарей завершается в конце июня 2021 года. Однако футболист уже покинул команду сразу после последнего тура УПЛ.
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Защитник написал трогательный пост в инстаграме, где поблагодарил команду и фанатов. Украина за такое короткое время стала настоящим вторым домом для футболиста.
Семья Зари – это что-то особенное, что я нигде в другом месте еще не чувствовал. Я наслаждался каждой минутой, играя за этот клуб, и я очень горд говорить, что я был частью команды, которая достигает успеха в течение этих двух лет. Начну новую страницу своей карьеры, но одно будет со мной точно навсегда – Заря! Спасибо за все! Ваш Йоэль. Вперед Заря!!!,
- написал Йоэль в соцсети.
- В июле 2019 года Абу-Ханна пришел в Зарю в статусе свободного агента, подписав 2-летний контракт. За луганский клуб в нынешнем сезоне отыграл 27 поединков, в которых отметился одной результативной передачей.
- Футболист помог Заре взять бронзовые награды сезона-2020/2021.