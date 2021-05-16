Кадровые потери Зари

Контракт Йоэля Абу-Ханны с луганской Зарей завершается в конце июня 2021 года. Однако футболист уже покинул команду сразу после последнего тура УПЛ.

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Защитник написал трогательный пост в инстаграме, где поблагодарил команду и фанатов. Украина за такое короткое время стала настоящим вторым домом для футболиста.

Семья Зари – это что-то особенное, что я нигде в другом месте еще не чувствовал. Я наслаждался каждой минутой, играя за этот клуб, и я очень горд говорить, что я был частью команды, которая достигает успеха в течение этих двух лет. Начну новую страницу своей карьеры, но одно будет со мной точно навсегда – Заря! Спасибо за все! Ваш Йоэль. Вперед Заря!!!,

- написал Йоэль в соцсети.