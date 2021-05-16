Кадрові втрати Зорі

Контракт Йоеля Абу-Ханни з луганською Зорею завершується у кінці червня 2021 року. Однак футболіст вже покинув команду відразу після останнього туру УПЛ.

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Захисник написав зворушливий пост в інстаграмі, де подякував команді та фанатам. Україна за такий короткий час стала справжнім другим домом для футболіста.

Сім'я Зорі – це щось особливе, що я ніде в іншому місці ще не відчував. Я насолоджувався кожною хвилиною, граючи за цей клуб і я дуже гордий говорити, що я був частиною команди, що досягає успіху протягом цих двох років. Почну нову сторінку своєї кар'єри, але одне буде зі мною точно назавжди – Зоря! Спасибі за все! Ваш Йоель. Вперед Зоря!!!,

– написав Йоель у соцмережі.