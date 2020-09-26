Футболист сборной Украины и английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко восстановился от травмы. Игрок приступил к тренировкам "Манчестер Сити" в общей группе.

В пятницу, 25 сентября, украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко тренировался в общей группе. Об этом сообщает 24 канал.

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Что известно о травме Зинченко

Зинченко пропустил матч английской Премьер-лиги, в котором его "Манчестер Сити" победил "Вулверхэмптон" (3:1).

Официальный сайт "горожан" сообщил, что это произошло из-за повреждения мышц, которое Зинченко получил на одной из тренировок.

Александр еще не сыграл за "Манчестер Сити" в сезоне-2020/2021. Первый матч Зинченко может сыграть уже 27 сентября, когда "горожан" будет принимать "Лестер".

Кадровые проблемы сборной Украины

Полузащитник "Шахтера" Евгений Коноплянка 23 сентября получил повреждение в перенесенном матче 2-го тура УПЛ против "Руха". На 26-й минуте Коноплянка нанес дальний удар, после чего сел на газон.

Врачи наложили ему лед на правое бедро. После этого 30-летний футболист покинул поле, вместо него вышел Марлос.

23 сентября в матче плей-офф Лиги чемпионов травмировался нападающий сборной Украины Роман Яремчук. Футболист бельгийского "Гента" получил травму в матче против киевского "Динамо".

Яремчук покинул поле на 22-й минуте, ведь не смог продолжить игру. Какая травма у Яремчука – пока не известно.

Футболист "Динамо" Александр Тимчик не поможет украинской сборной в октябре. Защитник, дебютировавший в составе сборной Украины в матче против Швейцарии, пропустит около месяца.

Тимчик травмировался 11 сентября в матче чемпионата Украины против "Десны".