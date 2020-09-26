Футболіст збірної України та англійського "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко відновився від травми. Гравець приступив до тренувань "Манчестер Сіті" у загальній групі.

У п'ятницю, 25-го вересня, український гравець "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко тренувався у загальній групі. Про це повідомляє 24 канал.

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Що відомо про травму Зінченка

Зінченко пропустив матч англійської Прем'єр-ліги, в якому його "Манчестер Сіті" переміг "Вулверхемптон" (3:1).

Офіційний сайт "містян" повідомив, що це сталося через ушкодження м’язів, якого Зінченко зазнав на одному з тренувань.

Олександр ще не зіграв за "Манчестер Сіті" у сезоні-2020/2021. Перший матч Зінченко може зіграти вже 27-го вересня, коли "містян" прийматимуть "Лестер".

Кадрові проблеми збірної України

Півзахисник "Шахтаря" Євген Коноплянка 23 вересня отримав пошкодження в перенесеному матчі 2-го туру УПЛ проти "Руху". На 26-й хвилині Коноплянка завдав дальній удар, після чого сів на газон.

Лікарі наклали йому лід на праве стегно. Після цього 30-річний футболіст покинув поле, замість нього вийшов Марлос.

23-го вересня у матчі плей-офф Ліги чемпіонів травмувався нападник збірної України Роман Яремчук. Футболіст бельгійського "Гента" зазнав травми у матчі проти київського "Динамо".

Яремчук покинув поле на 22-й хвилині, адже не зміг продовжити гру. Яка травма в Яремчука – поки не відомо.

Футболіст "Динамо" Олександр Тимчик не допоможе українській збірній у жовтні. Захисник, який дебютував у складі збірної України у матчі проти Швейцарії, пропустить близько місяця.

Тимчик травмувався 11-го вересня у матчі чемпіонату України проти "Десни".