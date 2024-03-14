Чемпионка мира и вице-чемпионка Европы по пляжному футболу Анастасия Клипаченко рассказала, как на ее спортивную жизнь повлияла большая война. Спортсменка продолжает свои выступления на футзальной площадке и популяризировать этот вид спорта в Украине.

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Клипаченко: Моя личность и сила характера – выросла, ведь я вышла из зоны комфорта

Клипаченко оценила уровень украинского женского футзала. По словам Анастасии, уровень футзала в нашей стране пошел на спад еще во время пандемии коронавируса, а война только ухудшила эту ситуацию. Большинство ведущих украинских футзалисток уехали играть за границу, из-за чего чемпионат и ослаб.

Футзалистка призналась, что по семейным обстоятельствам была вынуждена поехать в Азию. Хотя именно там уровень футзала ниже, чем в Европе. И Анастасия имела предложение из Испании.

"Но нужно было помочь маме, играть и зарабатывать деньги", – ответила Клипаченко.

Этот момент был переломный в моей карьере. Меня перестали звать в национальную сборную Украины по футзалу. Возможно, мой уровень футзала где-то понизился, но моя личность и сила характера – выросла, ведь я вышла из зоны комфорта,

– добавила футзалистка киевского клуба.

Однако после выступлений в Азии Клипаченко вернулась в родную страну и украинский чемпионат. Анастасия призналась, что не жалеет о своем возвращении в украинский футзал.

"Я вернулась в Украину по зову сердца, играть за Украину. Я патриот в душе и до кончиков пальцев. Сейчас мы играем чемпионат Украины. И в принципе, ситуация немного улучшилась, хотя не все так идеально, как этого бы хотелось. Вместе с тем у нас сейчас одна из сильнейших команд в Украине, нас поддерживает спонсор, есть классная подготовка и тренировки. Все профессионально. Я ни о чем не жалею", – заявила спортсменка.

Общественная организация United by Sport продолжает популяризировать развитие женского спорта в Украине и развеивать стереотипы, которые до сих пор существуют в обществе на эту тему.

Видео блица с Анастасией Клипаченко