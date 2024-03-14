Чемпіонка світу та віцечемпіонка Європи з пляжного футболу Анастасія Кліпаченко розповіла, як на її спортивне життя вплинула велика війна. Спортсменка продовжує свої виступи на футзальному майданчику та популяризувати цей вид спорту в Україні.

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Кліпаченко: Моя особистість та сила характеру – зросла, адже я вийшла з зони комфорту

Кліпаченко оцінила рівень українського жіночого футзалу. За словами Анастасії, рівень футзалу в нашій країні пішов на спад ще під час пандемії коронавірусу, а війна лише погіршила цю ситуацію. Більшість провідних українських футзалісток поїхали грати за кордон, через що чемпіонат і ослаб.

Футзалістка зізналась, що через сімейні обставини була змушена поїхати в Азію. Хоча саме там рівень футзалу нижчий, аніж у Європі. Та й Анастасія мала пропозицію із Іспанії.

"Але потрібно було допомогти мамі, грати й заробляти гроші", – відповіла Кліпаченко.

Цей момент був переломний у моїй карʼєрі. Мене перестали кликати в національну збірну України по футзалу. Можливо, мій рівень футзалу десь понизився, але моя особистість та сила характеру – зросла, адже я вийшла з зони комфорту,

– додала футзалістка київського клубу.

Однак після виступів в Азії Кліпаченко повернулась до рідної країни та українського чемпіонату. Анастасія зізналась, що не жаліє про своє повернення до українського футзалу.

"Я повернулася в Україну за покликом серця, грати за Україну. Я патріот в душі й до кінчиків пальців. Зараз ми граємо чемпіонат України. І в принципі, ситуація трохи покращилася, хоча не все так ідеально, як цього б хотілося. Разом з тим в нас зараз одна з найсильніших команд в Україні, нас підтримує спонсор, є класна підготовка і тренування. Все професійно. Я ні про що не жалкую", – заявила спортсменка.

Громадська організація United by Sport продовжує популяризувати розвиток жіночого спорту в Україні та розвіювати стереотипи, які досі існують у суспільстві на цю тему.

Відео бліцу із Анастасією Кліпаченко