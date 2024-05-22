"Позор судьям": менеджер Усика раскритиковал арбитраж боя с Фьюри

Эгис Климас остался недовольным работой судей в поединке за абсолют между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Менеджер украинца имеет претензии к начисленным баллам в судейских записках.

По мнению Эгиса Климаса, который является менеджером новоиспеченного абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика, результат боя украинца против британца Тайсона Фьюри является несправедливым. И несмотря на победу Усика.

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Климас высказал претензии к судьям боя Усик – Фьюри

Климас считает, что Александр Усик должен был победить единогласным решением судей, а не раздельным. Более того, счет на судейских карточках должен был показывать более однозначное поражение "Цыганского короля".

"В последнее время я часто страдаю от судейства, поэтому это меня больше не удивляет. У меня даже слов нет в отношении судей.

Я сидел на том месте, где сидит судья. Я понятия не имею, как они это насчитали. Позор судьям. Это плохое судейство", – сказал Эгис Климас.

Напомним, в ночь с 18 на 19 мая Александр Усик раздельным решением судей победил британца Тайсона Фьюри в поединке за все престижные пояса супертяжелого веса. Украинец победил британца разделенным решением судей: 115-112, 114-113, 113-114.