Новоиспеченный абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик после боя с Тайсоном Фьюри рисковал задержаться в Саудвисской Аравии из-за проблем с местными правоохранительными органами.

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Александр Усик повторил скандальный поступок Криштиану Роналду

После победы над Тайсоном Фьюри в Эр-Рияде Усик перекрестился, а затем повесил на шею крест. Это действие было слишком неуместным, ведь 99% граждан Саудовской Аравии исповедуют ислам.

Более того, за переход из ислама в христианство тамошним законодательством предусмотрена даже смертная казнь. Впрочем, к счастью для 37-летнего украинского боксера, на его поступок закрыли глаза, сделав, очевидно, поблажку из-за того, что он иностранец.

Напомним, аналогичный поступок звездного португальского футболиста Криштиану Роналду в августе 2023 года вызвал нешуточный скандал. Тогда ему грозил арест, однако удалось отделаться лишь предупреждением.

Кстати. В Саудовской Аравии в 2011-м году был арестован экс-игрок Аль-Насра Хуан Пабло Пино. Все из-за того, что у него была за татуировка с изображением Иисуса Христа.