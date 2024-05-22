На думку Егіса Клімаса, який є менеджером новоспеченого абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика, результат бою українця проти британця Тайсона Ф'юрі є несправедлимим. І не цезважаючи на перемогу Усика.

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Клімас висловив претензії до суддів бою Усик – Ф'юрі

Клімас вважає, що Олександр Усик повинен був перемогти одноголосним рішенням суддів, а не роздільним. Ба більше, рахунок на суддівських картках мав показувати більш однозначну поразку "Циганського короля".

"Останнім часом я часто страждаю від суддівства, тому це мене більше не дивує. У мене навіть слів немає щодо суддів.

Я сидів на тому місці, де сидить суддя. Я гадки не маю, як вони це нарахували. Ганьба суддям. Це погане суддівство", – сказав Егіс Клімас.

Нагадаємо, в ніч з 18 на 19 травня Олександр Усик роздільним рішенням суддів переміг британця Тайсона Ф'юрі в поєдинку за всі престижні пояси надважкої ваги. Українець переміг британця розділеним рішенням суддів: 115-112, 114-113, 113-114.