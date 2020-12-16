Легендарный Владимир Кличко был отмечен за свой вклад в бокс, войдя в Международный зал боксерской славы. Он стал только вторым украинцем после своего брата Виталия, кто попал в зал славы.

Кличко стали всего третьей парой братьев в истории бокса, которые добились такого достижения. Об этом сообщает 24 канал.

Узнайте больше Владимир Кличко вошел в Международный зал боксерской славы

За карьеру профессионального боксера Кличко провел 69 поединков, 64 из которых выиграл. В послужном списке Владимира аж 53 победы нокаутом.

Кличко-младший успел собрать самые престижные титулы WBA, WBO, IBF, IBO, The Ring. Только титул WBC так и не побывал в руках Владимира, ведь принадлежал его брату Виталию.

На своем пути Кличко победил таких именитых боксеров как: Сэмюэль Питер, Крис Берд, Леймон Брюстер, Султан Ибрагимов, Тони Томпсон, Хасим Рахман, Руслан Чагаев, Дэвид Хэй, Александр Поветкин, Кубрат Пулев и другие.

Телеканал HBO собрал подборку лучших моментов с участием Владимира Кличко.

Видео лучших боев Кличко

Не следует забывать, что Владимир Кличко – первый украинский Олимпийский чемпион по боксу. Он победил в 1996 году.

Пожалуй, одним из наиболее знаковых поединков Кличко является против Энтони Джошуа, который состоялся в 2017 году. Хотя украинец проиграл, но показал невероятную волю и характер. После поединка переполненный "Уэмбли" аплодировал украинцу, хотя победу и получил их любимец.

Кличко – Джошуа видео боя