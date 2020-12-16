Легендарний Володимир Кличко був відзначений за свій внесок у бокс, увійшовши до Міжнародної зали боксерської слави. Він став тільки другим українцем після свого брата Віталія, хто потрапив до зали слави.

Клички стали всього третьою парою братів в історії боксу, які домоглися такого досягнення. Про це повідомляє 24 канал.

Дізнайтесь більше Володимир Кличко увійшов до Міжнародної зали боксерської слави

За кар'єру професійного боксера Кличко провів 69 поєдинків, 64 з яких виграв. У послужному списку Володимира аж 53 перемоги нокаутом.

Кличко-молодший встиг зібрати найпрестижніші титули WBA, WBO, IBF, IBO, The Ring. Тільки титул WBC так і не побував у руках Володимира, адже належав його брату Віталію.

На своєму шляху Кличко переміг таких іменитих боксерів як: Семюель Пітер, Кріс Бьорд, Леймон Брюстер, Султан Ібрагімов, Тоні Томпсон, Хасім Рахман, Руслан Чагаєв, Девід Хей, Олександр Повєткін, Кубрат Пулєв та інші.

Телеканал HBO зібрав підбірку найкращих моментів за участі Володимира Кличка.

Відео найкращих боїв Кличка

Не слід забувати, що Володимир Кличко – перший український Олімпійський чемпіон з боксу. Він переміг у 1996 році.

Мабуть, одним з найбільш знакових поєдинків Кличка є проти Ентоні Джошуа, який відбувся у 2017 році. Хоча українець програв, але продемонстрував неймовірну волю та характер. Після поєдинку переповнений "Вемблі" аплодував українцю, хоча перемогу й здобув їх улюбленець.

Кличко – Джошуа відео бою