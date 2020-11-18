Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер поделился мыслями о чемпионе WBC в супертяжелом весе Тайсоне Фьюри. Американец считает, что британец ведет нечестные бои против соперников.

Американский боксер рассказал о Тайсоне Фьюри в подкасте "Last Stand". Уайлдер намекнул на мошенничество со стороны британца.

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"Он – известный читер, если вернуться к истории, он жульничал даже во время боя с Кличко. Я еще не слышал опровержений того, почему его руки оказались в нижней части перчатки, почему у меня глубоко внутри уха появились царапины от его ногтей", – заявил Деонтей.

По словам американца, у них много доказательств таких нечестных боев с соперниками. Он уверен, что британская команда хочет обмануть его, чтобы одержать победу.

Кличко – Фьюри: главное о поражении украинца

В конце осени 2015 году в Дюссельдорфе состоялся чемпионский бой между Владимиром Кличко и Тайсоном Фьюри. На кону стояли титулы чемпиона WBA (Super), WBO, IBF, IBO и The Ring в тяжелом весе, которые были в активе украинца.

Поединок длился все 12 раундов. Победу по единогласному решению судейских записок одержал британец – 115:112, 115:112, 116:111. Это поражение стало для Владимира четвертым в карьере. До этого боя украинский боксер не знал вкуса поражений 11 лет. Последний раз Кличко уступил еще в апреле 2004 года, когда проиграл Леймону Брюстеру.

Фьюри должен был провести третий бой против Уайлдера

В 2020 году Тайсон должен был провести третий бой против Уайлдера. Но из-за коронавируса и плотного спортивного графика в США поединок был перенесен на начало 2021 года.

Фьюри не был согласен с таким развитием событий вокруг боя, поэтому решил отказаться и выбрать другого соперника.

Уже 5 декабря этого года британец должен был подраться с Агитом Кабайелом. Но сам Фьюри заявил, что в 2020 году болельщики уже не увидят его на ринге.