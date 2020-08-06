Кличко провів тренування зі стронгменом, який може протягнути 12 автівок: фото
Колишній чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі українець Володимир Кличко провів тренування з одним із найсильніших українських стронгменів Сергієм Конюшком. Обидва спортсмени знаходяться у чудовій формі.
Світлину зі спільного тренування спортсменів виклав Boxingtime.ua в Instagram.
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Тренування найкращих
Вболівальники вражені таким спільним тренуванням спортсменів, які є одні з найсильніших у своїх видах спорту.
Додамо, що Кличко раніше поділився з вболівальниками своїми тренуваннями. Боксер заінтригував черговою світлиною, яка може натякати про повернення на ринг.
Експромоутер легендарного суперважковаговика Володимира Кличка (64-5, 53 КО) Том Леффлер вважає, що українець досі хоче взяти реванш у чемпіона WBC Тайсона Ф'юрі (30-0-1, 21 КО).
- Сергій – президент Федерації стронгмену України. У 2007 році Сергій Конюшок встановив рекорд світу зі стронгмену у вправі лог-ліфт.
- У 2009 році спортсмен знову встановив рекорд світу у вправі "Фермерська прогулянка" і виграв престижний міжнародний турнір World Record Brakers.
- У 2010 році, став віцечемпіоном турніру "Найсильніша людина України".
- У 2009/10 роках у Києві та Одесі було організовано 4 силових шоу за участю Конюшка, в рамках яких атлет встановив кілька рекордів, які увійшли до Книги Рекордів України. Всього богатирю належить 15 рекордів України.
- У 2012 році Конюшку підкорився чемпіонат світу зі стронгмену у ваговій категорії 110 кг
- А вже через три роки він став бронзовим призером на парному чемпіонаті Європи зі стронгмену, який відбувався у Мадриді, в рамках Arnold Classic.
- Вже наступного року Сергій встановив новий національний рекорд – зрушив з місця 12 джипів на один метр. Спортсмен уточнив, що вага джипів склала 28 тонн плюс пилорама, а також водії та пасажири автомобіля. Загальна вага ланцюжка становила 33 тонни 233 кілограмів.