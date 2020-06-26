Бывший боксер Виталий Кличко поздравил юного шахматиста Святошинского района с победой в турнире. Он подарил парню прекрасную возможность помериться силами с чемпионом мира.

Сегодня, 26 июня, на пресс-брифинге мэр Киева Виталий Кличко рассказал о последних событиях в городе. Бывший боксер отметил, что в одном из местных парков обустроили места для игры в шахматы.

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Подарок Кличко

Также Виталий Кличко лично поздравил победителя детского турнира по шахматам в Святошинском районе.

Бывший боксер подарил юному таланту набор для игры в шахматы и сертификат на игру с чемпионом мира по шахматам. Гроссмейстер Владимир Крамник является давним другом Кличко, поэтому с радостью согласился на его предложение. Когда в следующий раз приедет в Киев, то обязательно сыграет с парнем.

Кличко тоже неоднократно боролся с Крамником и даже сыграл в ничью.

Кто такой Владимир Крамник