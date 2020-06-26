Ровно 21 год назад Виталий Кличко на London Arena в Миллуолле во втором раунде нокаутировал грозного соперника Херби Хайда. Украинец благодаря победе отобрал у британца титул WBO в супертяжелом весе.

В бою с Хайдом Кличко-старший быстро показал сопернику, кто сильнее в поединке, пишет 24 канал.

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Кличко – Хайд

Украинец проводил свой 25-й бой в карьере и проиграл Херби Хайду первый раунд поединка на London Arena за титул WBO.

Но во втором раунде украинец комбинацией левый кросс и правый хук отправил британского боксера в нокаут. Хайд еще долго не мог прийти в себя.

После эффектной победы Виталий Кличко еще дважды защищал титул WBO, пока в апреле 2000 года не получил травму в бою с Крисом Бёрдом.

С тех пор Кличко-старший больше никогда не претендовал на титул по версии Всемирной боксерской организации.

Виталий Кличко провел уникальную для супертяжелого веса карьеру. Не беря в расчет два поражения, нынешний мэр Киева ни разу не оказывался даже в нокдауне.

Виталий Кличко – Херби Хайд. Видео нокаута (с 7:09)

Достижения Виталия Кличко: главное