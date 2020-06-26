21 год назад Виталий Кличко завоевал первый в истории Украины пояс чемпиона мира: видео
Ровно 21 год назад Виталий Кличко на London Arena в Миллуолле во втором раунде нокаутировал грозного соперника Херби Хайда. Украинец благодаря победе отобрал у британца титул WBO в супертяжелом весе.
В бою с Хайдом Кличко-старший быстро показал сопернику, кто сильнее в поединке, пишет 24 канал.
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Кличко – Хайд
Украинец проводил свой 25-й бой в карьере и проиграл Херби Хайду первый раунд поединка на London Arena за титул WBO.
Но во втором раунде украинец комбинацией левый кросс и правый хук отправил британского боксера в нокаут. Хайд еще долго не мог прийти в себя.
После эффектной победы Виталий Кличко еще дважды защищал титул WBO, пока в апреле 2000 года не получил травму в бою с Крисом Бёрдом.
С тех пор Кличко-старший больше никогда не претендовал на титул по версии Всемирной боксерской организации.
Виталий Кличко провел уникальную для супертяжелого веса карьеру. Не беря в расчет два поражения, нынешний мэр Киева ни разу не оказывался даже в нокдауне.
Виталий Кличко – Херби Хайд. Видео нокаута (с 7:09)
Достижения Виталия Кличко: главное
- Трехкратный чемпион Украины по боксу среди любителей.
- Чемпион I Всемирных игр военнослужащих в тяжелой весовой категории (1995 год).
- Шестикратный чемпион мира по кикбоксингу (дважды среди любителей и четырежды среди профессионалов).
- Чемпион мира по боксу в тяжелой весовой категории по версиям WBO (1999/2000), WBC (2004/05 и 2008/14), The Ring (2004/05).
- В течение карьеры одержал победу в 15 поединках за титул чемпиона мира в тяжелом весе.
- Серебряный призер чемпионата мира по боксу среди любителей по версии AIBA (1995 год).
- Единственный боксер, которому вручили пояс "вечного" чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC.
- В июне 2018 года первым из граждан Украины включен в международный зал боксерской славы.