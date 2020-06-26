Колишній боксер Віталій Кличко привітав юного шахіста Святошинського району з перемогою у турнірі. Він подарував хлопцю чудову нагоду помірятись силами з чемпіоном світу.

Сьогодні, 26 червня, на пресбрифінгу мер Києва Віталій Кличко розповідав про останні події у місті. Колишній боксер зазначив, що в одному із місцевих парків облаштували місця для гри в шахи.

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Подарунок Кличка

Також Віталій Кличко особисто привітав переможця дитячого турніру з шахів в Святошинському районі.

Колишній боксер подарував юному таланту набір для гри в шахи та сертифікат на гру з чемпіоном світу з шахів. Гросмейстер Володимир Крамник є давнім другом Кличка, тому з радістю погодився на його пропозицію. Коли наступного разу приїде у Київ, то обов'язково зіграє із хлопцем.

Кличко теж неодноразово змагався із Крамником та навіть зіграв у нічию.

Хто такий Володимир Крамник