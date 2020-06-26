Кличко подарував юному переможцю з шахів гру з чемпіоном світу росіянином Крамником
Колишній боксер Віталій Кличко привітав юного шахіста Святошинського району з перемогою у турнірі. Він подарував хлопцю чудову нагоду помірятись силами з чемпіоном світу.
Сьогодні, 26 червня, на пресбрифінгу мер Києва Віталій Кличко розповідав про останні події у місті. Колишній боксер зазначив, що в одному із місцевих парків облаштували місця для гри в шахи.
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Подарунок Кличка
Також Віталій Кличко особисто привітав переможця дитячого турніру з шахів в Святошинському районі.
Колишній боксер подарував юному таланту набір для гри в шахи та сертифікат на гру з чемпіоном світу з шахів. Гросмейстер Володимир Крамник є давнім другом Кличка, тому з радістю погодився на його пропозицію. Коли наступного разу приїде у Київ, то обов'язково зіграє із хлопцем.
Кличко теж неодноразово змагався із Крамником та навіть зіграв у нічию.
Хто такий Володимир Крамник
- Крамник – російський шаховий гросмейстер, чемпіон світу з шахів в період з 2000/07 роки.
- У жовтні 2000 року переміг Гаррі Каспарова в матчі у Лондоні і став чемпіоном світу з класичних шахів. У 2004 успішно захистив титул проти претендента Петера Леко у матчі в Бріссаго, Швейцарія.
- У жовтні 2006 року в матчі об'єднання проти Веселина Топалова завоював титул абсолютного чемпіона світу.
- У вересні 2007 року на шаховому чемпіонаті світу програв титул абсолютного чемпіона Вішванатану Ананду.
- У складі збірної Росії ставав триразовим переможцем Всесвітніх шахових Олімпіад (1992, 1994, 1996).
- Переможець кубка світу ФІДЕ у 2013 році. Зараз мешкає у Парижі.
- Рейтинг станом на січень 2020 року – 2753 (17-ме місце у світі та четверте – серед шахістів Росії).