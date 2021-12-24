Кличко может снова стать чемпионом мира, – Али Башир о возможном возвращении боксера на ринг

Известный американский тренер Джеймс Али Башир, который ранее сотрудничал с Владимиром Кличко, прокомментировал возможное возвращение украинца на ринг. Специалист уверен, что он сможет стать чемпионом мира.

"Возможно, что он что-то скрывает"

Башир отметил, что не раз видел Владимира на тренировках. По его словам, украинец находится в отличной форме.

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Владимир может вернуться. Имею в виду, что он по-прежнему в хорошей форме. Я видел тренировки на олимпийской базе. Четыре раза видел его на тренировках, и он все еще хорош,

– заверил экс-тренер Владимира.

Также американец вспомнил разговор с Кличко-младшим.

"Я спросил его: "Почему ты в такой хорошей форме?" А он мне ответил: "Это не твое дело". Так что возможно, что он что-то скрывает. Он в классной форме. Я думаю, он может вернуться и снова стать чемпионом мира. У него для этого есть навыки и сила", – заявил тренер.

Джеймс Али Башир: тренерская деятельность американца