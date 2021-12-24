"Можливо, що він щось приховує"
Башир зазначив, що неодноразово бачив Володимира на тренування. За його словами, українець перебуває у відмінній формі.
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Володимир може повернутись. Маю на увазі, що він все ще у хорошій формі. Я бачив тренування на олімпійській базі. Чотири рази бачив його на тренуваннях, і він все ще хороший,
– запевнив екстренер Володимира.
Також американець пригадав розмову з Кличком-молодшим.
"Я спитав його: "Чому ти в такій хорошій формі?" А він мені відповів: "Це не твоя справа". Так що можливо, що він щось приховує. Він у класній формі. Я думаю, що він може повернутись і знову стати чемпіоном світу. У нього для цього є навички та сила", – заявив тренер.
Джеймс Алі Башир: тренерська діяльність американця
- Американський фахівець тренував непереможного Олександра Усика. Він співпрацював з українцем до лютого 2017-го року. Під його керівництвом Олександр провів 10 поєдинків.
- Наразі Башир є тренером ще одного українського боксера Владислава Сіренка.