Кличко-молодший потрапив до кандидатів на включення до Міжнародної зали слави боксу
Легендарний український боксер суперважкої ваги Володимир Кличко (64-5, 53 КО) став кандидатом на включення до Міжнародної зали слави боксу в 2021 році.
Виборцям буде дозволено вибрати до 5 чоловік. Про це повідомляє інстаграм-акаунт fighthubtv.
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Серед конкурентів Володимира – Тімоті Бредлі, Мігель Котто, Флойд Мейвезер-молодший, Андре Ворд, Дієго Корралес та інші боксери.
Повернення Володимира Кличка на ринг: що відомо
- Володимир Кличко провів останній бій на професійному ринзі 29 квітня 2017 року. Українець програв Ентоні Джошуа.
- У серпні 2017 року Володимир оголосив про завершення кар'єри. Після цього з'являлися чутки буцімто Кличко планує повернутися у ринг.
- Повідомлялося, що платформа DAZN підготували контракт для Володимира. Сам боксер ухиляється від прямої відповіді на запитання про відновлення кар'єри.
- Володимир говорив, що готовий повернутися у ринг не для того, щоб просто когось перемогти, а заради рекорду. Ймовірно, він має на увазі саме рекорд Формана.
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