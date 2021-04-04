В Саудовской Аравии стартовала новая серия гонок Extreme E, где соревнуются электромобили. Немецкая гонщица Клаудия Хюртген попала в жуткую аварию.

Гонщица прикусила язык

Клаудия Хюртген попала в аварию во время квалификации, которая предшествовала первому этапу Extreme E.

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Ее электрический внедорожник Odyssey 21, подскочив на неровностях трассы, завалился на левый борт и несколько раз перевернулся.

Организаторы серии сообщили, что Хюртген не пострадала. Хюртген лишь прикусила язык. Защита позволила избежать серьезных травм.

Что такое Extreme E?

Это санкционированная FIA международная серия гонок по бездорожью, в которой используются специальные электрические внедорожники для гонок в отдаленных частях мира, таких как тропические леса Амазонки или Арктика.

Сезон-2021 – дебютный для этого класса гонок. Всего участие принимают 9 команд и 18 пилотов.