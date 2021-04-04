У Саудівській Аравії стартувала нова серія перегонів Extreme E, де змагаються електромобілі. Німецька гонщиця Клаудія Хюртген потрапила у моторошну аварію.

Гонщиця прикусила язик

Клаудія Хюртген потрапила в аварію під час кваліфікації, яка передувала першому етапу Extreme E.

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Її електричний позашляховик Odyssey 21, підскочивши на нерівностях траси, завалився на лівий борт і декілька разів перекинувся.

Організатори серії повідомили, що Хюртген не постраждала. Хюртген лише прикусила язик. Захист дозволив уникнути серйозних травм.

Що таке Extreme E?

Це санкціонована FIA міжнародна серія гонок по бездоріжжю, в якій використовуються спеціальні електричні позашляховики для гонок у віддалених частинах світу, таких як тропічні ліси Амазонки або Арктика.

Сезон-2021 – дебютний для цього класу перегонів. Усього участь беруть 9 команд та 18 пілотів.