Одолели клуб с российским коучем на красивой арене: полупрофессиональная команда дебютирует в еврокубках

Клаксвик уже выбил себе места в еврокубках этого сезона. Коллектив представит свою страну впервые на еврокубковой арене.

Клаксвик – первая команда из Фарерских островов, сыграющая на групповой стадии еврокубков. Коллектив носит полупрофессиональный статус, пишет 24 Канал.

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Герои своей нации

Клаксвик уже успел написать историю для футбола Фарерских островов, поскольку "синие" уже точно сыграют в групповом этапе еврокубков этого сезона. Фарерский коллектив стартовал с первого квалификационного раунда в Лигу чемпонов на правах чемпиона страны, где встретился с венгерским Ференцварошем. Стоит отметить, что "зеленых орлов" возглавлял на тот момент российский наставник Станислав Черчесов, однако Клаксвик внес коррективы в коучевские планы представителя страны-агрессора.

Фарерский коллектив одержал победу над венграми в первом матче со счетом 3:0, что стало незаурядной сенсацией и причиной увольнения Черчесова с тренерского кресла. Сразу после встречи команды узнали, что победитель данной пары в следующем квалификационном раунде сыграет против шведского Хеккена.

Позорно уступивший в первом матче Ференцварош решил продемонстрировать свою несуразность, выложив в социальные сети следующий текст: "Во втором раунде нас ждет чемпион Швеции. Потому точно, что мы будем двигаться дальше". Однако ответный матч не стал успешным для "зеленых орлов", поскольку он закончился со счетом 0:0, что сигнализировало о проходе Клаксвика в следующий раунд.

Уже на втором отборочном этапе фарерский коллектив противостоял Хеккену, с которым дома сыграл в нулевую ничью. Шведский клуб не научился на горьком опыте Ференцвароша и после сенсационной мировой изложил в социальных сетях умиротворяющий текст: "Теперь мы заберем победу дома на следующей неделе". Однако не сложилось, как предполагалось. Клаксвик провел с Хеккеном невероятный матч со счетом 3:3, а затем в серии пенальти вырвал победу, чем загнал в состояние эйфории всех своих фанатов.

В прошлом сезоне цвета Клаксвика защищал украинский футболист Дмитрий Литвин. Пока защитник выступает за португальскую Лузитанию в третьей лиге.

Видео свитки игроков фарерского клуба:

Дебют в еврокубках

Таким образом фарерский коллектив пробился в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов. А это значит, что Клаксвик уже в любом случае попадет в групповой этап одного из еврокубков. Если "синие" вылетят в третьем отборочном этапе в ЛЧ, где они встретятся с норвежским Молде, они отправятся в "финал" квалификации в Лигу Европы. Если же фарерский коллектив и там терпит поражение, то попадет сразу в групповой этап Лиги конференций.

Стоит отметить, что Клаксвик – первый представитель Фарерских островов в еврокубках в истории. Ранее ни одна команда из этого государства не проходила в основную часть международных соревнований. Теперь осталось только 8 государств, чьи команды ни разу не выходили в финальный этап еврокубков, а именно Северная Ирландия, Босния и Герцеговина, Исландия, Мальта, Черногория, Уэльс, Андорра и Сан-Марино.

Интересно, что уже в этом сезоне их количество точно уменьшится до 7, поскольку в третьем квалификационном раунде ЛЕ жребий свел Зрински из Боснии и Герцеговины и Брейдаблик из Исландии. То есть, кто-то из них точно выйдет в плей-офф и гарантирует себе по меньшей мере группу ЛК.

Кстати, некоторые страны со дна таблицы коэффициентов УЕФА все же имели возможность почувствовать вкус еврокубков. В частности, Гибралтар в сезоне 2021/22 был представлен в группе ЛК клубом Линкольн Ред Импс. Северная Македония в кампании 2017/18 "делегировала" в группу ЛЕ Вардар. В том же сезоне один из двух раз Албанию представлял Шкендербеу, даже сумевший одолеть киевское Динамо в групповом этапе (3:2). От Лихтеншейна в группе ЛК в сезоне 2021/22 играл Вадуц, попавший в один квартет с Днепром-1, а Люксембург в кампании 2019/2091 представлял Ф91 Дюделанж.

Прекрасная домашняя арена

Свои домашние матчи Клаксвик проводит на стадионе "Вит Джупумирар", который вмещает до 2600 человек и самый северный в фарерской лиге. Именно на этой арене "синие" и дважды сыграли 0:0 в первых раундах еврокубков. Но вот возникла проблема. Клаксвик больше не сможет играть домашние еврокубковые матчи на этом стадионе, поскольку "Вит Джупумирар" не отвечает минимальным требованиям для 3-го раунда квалификации ЛЧ и дальше. Таким образом, Мольде на Фарерских островах "синие" принимать суть уже на национальном 6,5-тысячнике "Торсволлур".

Стадоин Клаксвика / инстаграмм "синих"

Клаксвик – полупрофессиональный клуб. Дело в том, что у игроков фарерского коллектива вне футбольного поля есть и "основная" работа. Например, среди матчей с Хеккеном игроки "синих" Йоуанес Даниэльсен и Рене Юнсен работали электриками, что является их первоочередным заработком. Однако такой статус не помешал Клаксвику установить гегемонию в тамошнем первенстве, поскольку команда за 365 дней проиграла всего один матч (принимая во внимание даже матчи квалификации ЛЧ).