Модель не оставляет попыток получить огромную компенсацию от Роналду
Майорга требует от Роналду почти 21 миллион евро за "боль и страдания, причиненные ей в прошлом", такую же сумму за "боль и страдания, которые она понесет в будущем" и еще 21 миллион евро – в качестве штрафных санкций для футболиста.
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Сообщается, что расходы, связанные с делом Роналду, обошлись модели в 1,6 миллиона евро. Судебные расходы составили более 1,2 миллиона евро.
Что известно о деле Роналду
- Кэтрин Майорга подала иск против Роналду в сентябре 2018 года. Она утверждала в интервью немецкому изданию Der Spiegel, что в 2009 году Роналду изнасиловал ее в своем пентхаусе в отеле Лас-Вегаса.
- По ее версии, сразу после изнасилования Роналду заплатил 375 тысяч долларов за молчание. Однако в 2017 году ее адвокат заявил, что договор недействителен. Сам Роналду все обвинения отвергал и называл их фейком.
- В мае 2019 года суд в Лас-Вегасе закрыл дело после добровольного отклонения иска со стороны Майорги.
- Полиция округа Кларк штата Невада (США) официально заявила, что не станет признавать Роналду фигурантом дела и выдвигать обвинения в португальца по делу об изнасиловании Кэтрин Майорги