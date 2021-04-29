Модель не оставляет попыток получить огромную компенсацию от Роналду

Майорга требует от Роналду почти 21 миллион евро за "боль и страдания, причиненные ей в прошлом", такую ​​же сумму за "боль и страдания, которые она понесет в будущем" и еще 21 миллион евро – в качестве штрафных санкций для футболиста.

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Сообщается, что расходы, связанные с делом Роналду, обошлись модели в 1,6 миллиона евро. Судебные расходы составили более 1,2 миллиона евро.

Что известно о деле Роналду