Модель не полишає спроб отримати величезну компенсацію від Роналду

Майорга вимагає від Роналду майже 21 млн євро за "біль і страждання, заподіяні їй в минулому", таку ж суму за "біль і страждання, які вона понесе в майбутньому" та ще 21 мільйон євро – як штрафні санкції для футболіста.

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Повідомляється, що витрати, які пов'язані зі справою Роналду, обійшлися моделі в 1,6 мільйона євро. Судові витрати склали понад 1,2 мільйона євро.

Що відомо про справу Роналду