Модель не полишає спроб отримати величезну компенсацію від Роналду
Майорга вимагає від Роналду майже 21 млн євро за "біль і страждання, заподіяні їй в минулому", таку ж суму за "біль і страждання, які вона понесе в майбутньому" та ще 21 мільйон євро – як штрафні санкції для футболіста.
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Повідомляється, що витрати, які пов'язані зі справою Роналду, обійшлися моделі в 1,6 мільйона євро. Судові витрати склали понад 1,2 мільйона євро.
Що відомо про справу Роналду
- Кетрін Майорга подала позов проти Роналду у вересні 2018 року. Вона стверджувала в інтерв'ю німецькому виданню Der Spiegel, що у 2009 році Роналду зґвалтував її у своєму пентхаусі в готелі Лас-Вегаса.
- За її версією, одразу після зґвалтування Роналду заплатив 375 тисяч доларів за мовчання. Однак у 2017 році її адвокат заявив, що договір не є дійсним. Сам Роналду усі звинувачення відкидав та називав їх фейком.
- У травні 2019 року суд у Лас-Вегасі закрив справу після добровільного відхилення позову з боку Майорги.
- Поліція округу Кларк штату Невада (США) офіційно заявила, що не стане визнавати Роналду фігурантом справи і висувати звинувачення щодо португальця у справі про зґвалтування Кетрін Майорги.